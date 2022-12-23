СКР: Владелец и глава «ТД Химэлт» уклонились от уплаты налогов на сумму почти 230 млн рублей

В Москве двое бизнесменов предстанут перед судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму более 227 млн рублей. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичной прокуратуры.

«Установлено, что один из обвиняемых являлся бенефициаром ООО «ТД Химэлт», а второй занимал в период с 2014 года по 2020 год должность генерального директора данной организации. В процессе осуществления деятельности по оптовой торговле химическими продуктами, с целью минимизации налоговых обязательств фирмы, используя реквизиты двух подконтрольных организаций, злоумышленники создали с ними формальный документооборот», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

По данным следствия, предприниматели включали в налоговые декларации для вычетов по НДС суммы, предъявленные от имени подконтрольных им юрлиц, фактически не осуществлявших реальной деятельности.

«В результате указанных умышленных действий обвиняемых организация уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость за 2015-2017 годы на общую сумму более 227 млн рублей», – уточнили в прокуратуре.

Уголовное дело с обвинением по п. «б» ч. 2 ст.199 УК РФ (организация уклонения от уплаты налогов) направлено в Нагатинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Вместе с тем столичная прокуратура заявила исковые требования о возмещении вреда, причиненного бюджету РФ.

По данным из открытых источников, гендиректором ООО «ТД Химэлт» до августа 2020 года являлся Сергей Вурзель. В настоящее время фирма признана банкротом.

Москва, Андрей Дорофеев

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