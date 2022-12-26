Три человека предстанут перед судом по делу о взрыве газа в подмосковном Ногинске

В Подмосковье завершено расследование уголовного дела о гибели семи человек в результате взрыва газа в одной из многоэтажек Ногинска. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Речь идет о ЧП, которое произошло 8 сентября 2021 года в одной из квартир многоэтажного жилого дома в городе Ногинске, где произошел хлопок газовоздушной смеси ввиду значительной утечки бытового газа из неметаллической подводки к газовой плите, установленной в квартире этажом ниже.

Как считает следствие, данная квартира не была проверена надлежащим образом главным инженером специализированной организации по обслуживанию внутриквартирного газового оборудования. Образовавшаяся газовоздушная смесь перешла из одной квартиры в другую в сквозное отверстие в гильзе газопровода, установленной в перекрытии.

По оценке ведомства, немаловажным фактором, спровоцировавшим скопление газа, явился забитый вентиляционный канал. Установлено, что генеральный директор управляющей компании не заключил соответствующий договор на обслуживание вентиляционных каналов в доме.

В результате произошедшего полного обрушения первых четырех этажей второго подъезда дома под завалами погибли 7 человек. Также был причинен крупный имущественный и моральный вред иным собственникам квартир.

Директор и мастер газовых организаций, а также гендиректор управляющей компании обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Уголовное дело направлено в Ногинский городской суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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