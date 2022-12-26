Два человека погибли на МКАД: легковой автомобиль врезался в грузовик

Легковой автомобиль врезался на МКАД в стоящий у обочины грузовик городских служб, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

ДТП произошло около 15:13 на внутренней стороне 82 км МКАД. «По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай» совершил столкновение с грузовым автомобилем «Камаз», остановившимся в крайней правой полосе. В результате дорожной аварии погибли водитель и пассажир автомобиля «Хендай», – уточнили в автоинспекции.

На записи с камер видеонаблюдения, распространенной пресс-службой городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, видно, что водитель легковушки по какой-то причине не пытался затормозить или отвернуть от стоявшего впереди грузовика. После удара автомобиль перевернулся на крышу и сразу же загорелся.

Как предупредили в ведомстве, движение в сторону Алтуфьевского шоссе осуществляется по пяти полосам МКАД из шести.

Москва, Андрей Дорофеев

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