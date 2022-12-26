российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 декабря 2022, 17:00 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Два человека погибли на МКАД: легковой автомобиль врезался в грузовик

Легковой автомобиль врезался на МКАД в стоящий у обочины грузовик городских служб, в результате чего два человека погибли. Об этом сообщила сегодня пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД по городу Москве.

ДТП произошло около 15:13 на внутренней стороне 82 км МКАД. «По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай» совершил столкновение с грузовым автомобилем «Камаз», остановившимся в крайней правой полосе. В результате дорожной аварии погибли водитель и пассажир автомобиля «Хендай», – уточнили в автоинспекции.

На записи с камер видеонаблюдения, распространенной пресс-службой городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, видно, что водитель легковушки по какой-то причине не пытался затормозить или отвернуть от стоявшего впереди грузовика. После удара автомобиль перевернулся на крышу и сразу же загорелся.

Как предупредили в ведомстве, движение в сторону Алтуфьевского шоссе осуществляется по пяти полосам МКАД из шести.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

СКР: Владелец и глава «ТД Химэлт» уклонились от уплаты налогов на сумму почти 230 млн рублей / Суд продлил на три месяца арест коммерческому директору Ксении Собчак / Женщине и ребенку внезапно стало плохо в частном московском бассейне / Двое иностранцев присвоили оставленную в московском метро сумку с 340 тысячами рублей / Дело московского тренера-педофила направят в суд / Брокеры-аферисты выманили у своих клиентов около 24 миллионов рублей / Полиция задержала москвичку, выбросившую собаку с пятого этажа / Московские следователи ходатайствуют об аресте строителя, который забил молотком и поджег коллегу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Москве,