Путин подвел итоги года для стран СНГ

Устойчивый рост товарооборота между странами СНГ наблюдался в текущем году. Об этом сегодня в Санкт-Петербурге на неформальной встрече лидеров стран – участниц Содружества Независимых Государств заявил президент России Владимир Путин.

«В уходящем году многоплановое взаимодействие наших государств развивалось в целом успешно. Это подтверждает устойчивый рост товарооборота <…>. За январь-октябрь он увеличился на 6,6% до 81,5 миллиарда долларов. Есть основания рассчитывать, что по итогам текущего года он достигнет 100 миллиардов долларов», – цитирует Путина сайт Кремля.

Президент добавил, что это происходит на фоне непростой ситуации, вызванной волатильностью на глобальных рынках, неблагоприятной мировой экономической конъюнктурой, а также санкционным давлением. При этом страны СНГ стали более активно переходить во взаимных расчетах на национальные валюты.

«По линии Содружества предпринимались скоординированные меры, нацеленные на импортозамещение и обеспечение технологического суверенитета, самостоятельности, наращивание совместного промышленного производства и научного потенциала. Как результат, укрепился экономический и финансовый суверенитет государств Содружества. Динамично развивались внутренние рынки товаров, услуг и капиталов. Углубилась региональная интеграция», – отметил российский лидер.

Президент признал, что растут вызовы и угрозы в сфере поддержания безопасности и стабильности в Евразийском регионе. Кроме того, между странами – участниками СНГ также есть разногласия.

«Главное, однако, – что мы готовы и будем сотрудничать. И даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами, вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посредническое содействие. Именно в таком конструктивном ключе страны Содружества взаимодействуют по тематике борьбы с терроризмом и экстремизмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков и коррупцией», – добавил Путин.

Москва, Андрей Дорофеев

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