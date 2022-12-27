Банда студентов похитила в Москве наркодилера ради выкупа

Московские полицейские задержали шестерых молодых людей, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что противоправные действия спланировали и реализовали учащиеся высших и средних специальных учебных заведений, среди которых двое несовершеннолетних», – рассказала Волк.

По ее словам, злоумышленники оборудовали дорогую иномарку, принадлежащую родственнику одного из них, синим проблесковым маячком. На этом автомобиле фигуранты в масках подъехали к торговому центру, возле которого находился молодой человек, ранее привлекавшийся к ответственности за употребление наркотиков. Выбежав из машины, они произвели два выстрела в воздух и объявили себя сотрудниками правоохранительных органов. На потерпевшего надели наручники и заставили сесть в иномарку. Его обвинили в торговле запрещенными веществами и увезли.

Свидетельница происшествия позвонила в полицию и сообщила номер автомобиля похитителей. В ходе розыскных мероприятий полицейские уже через полчаса задержали на Ярославском шоссе троих подозреваемых и освободили похищенного.

«Чуть позже в Москве был задержан четвертый фигурант, а на следующий день в аэропорту Адлера еще двое. По предварительной информации, они координировали действия участников группы, делали видеозапись происходящего, а после задержания сообщников пытались скрыться», – сообщила представитель МВД.

Возбуждено уголовное дело по статьям 126 и 163 УК РФ (похищение человека и вымогательство). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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