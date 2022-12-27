Сеть подпольных обменных пунктов вскрыли правоохранители в Москве

Сотрудники московской полиции и ФСБ пресекли деятельность сети нелегальных пунктов обмена валюты. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Предварительно установлено, что злоумышленник вместе с сообщниками организовал сеть нелегальных пунктов обмена иностранной валюты. Для этого в разных районах столицы были арендованы четыре офиса, оборудованные всей необходимой техникой», – уточнила Волк.
По ее словам, операции по купле-продаже наличной валюты проводились без соответствующей лицензии. По предварительным подсчетам, доход от криминального бизнеса превысил три миллиона рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.
«В результате обысков в жилых и офисных помещениях изъяты средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех возможных эпизодов и соучастников противоправной деятельности», – добавила представитель МВД.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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