Сеть подпольных обменных пунктов вскрыли правоохранители в Москве

Сотрудники московской полиции и ФСБ пресекли деятельность сети нелегальных пунктов обмена валюты. Об этом сегодня сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что злоумышленник вместе с сообщниками организовал сеть нелегальных пунктов обмена иностранной валюты. Для этого в разных районах столицы были арендованы четыре офиса, оборудованные всей необходимой техникой», – уточнила Волк.

По ее словам, операции по купле-продаже наличной валюты проводились без соответствующей лицензии. По предварительным подсчетам, доход от криминального бизнеса превысил три миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Задержанному предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

«В результате обысков в жилых и офисных помещениях изъяты средства связи, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление всех возможных эпизодов и соучастников противоправной деятельности», – добавила представитель МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

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