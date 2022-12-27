Тело убитой девушки обнаружено в квартире на юге Москвы

Правоохранители изучают обстоятельства гибели девушки, тело которой было сегодня обнаружено в одной из квартир на юге столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«Следователи столичного СК проводят осмотр квартиры, расположенной по улице Затонной в городе Москве, где обнаружено тело девушки 1999 года рождения с признаками насильственной смерти», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе уточнили, что, по предварительным данным, тело обнаружил отец потерпевшей.

«Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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