Крупный пожар уничтожил здание ремонтного цеха в Подмосковье

Здание ремонтного цеха сгорело сегодня утром в подмосковном Сергиевом Посаде. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Московской области.

«В 07.52 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Сергиев Посад, поселок Лесхоз. Здание ремонтного цеха: отдельно-стоящее, двухэтажное, легковозводимое металлокаркасное обшитое сэндвич-панелями, электрифицированное, размером в плане 40х40 м», – говорится в сообщении ведомства.

В течение часа спасатели локализовали пожар на площади 1600 кв. м. В 09.29 открытое горение было ликвидировано.

По информации пресс-службы, погибших и пострадавших нет. К тушению привлекались 33 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС России 24 человека и 8 единиц техники.

Москва, Андрей Дорофеев

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