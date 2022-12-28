Налетчик с ножом похитил рыбу и масло в московском супермаркете

В Москве задержан приезжий мужчина, совершивший разбойное нападение на супермаркет. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«Злоумышленник, находясь в торговом зале, стал прятать под верхнюю одежду товар. Противоправные действия покупателя увидели продавцы. Сотрудники службы охраны сделали посетителю замечание, на которое мужчина не отреагировал и направился к выходу с похищенными продуктами. Когда работники организации попытались его остановить, гражданин стал угрожать им ножом. Ему удалось скрыться», – говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали 24-летнего подозреваемого. Во время досмотра они изъяли у него нож, который направлен на исследование, а также похищенную продукцию: 5 рыбин и 6 упаковок масла.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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