Мужчину травмировало льдом, упавшим со здания на западе Москвы

Мужчина получил травмы на западе столицы в результате падения наледи со здания. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«По предварительной информации, днем 28 декабря с нежилого здания на ул. Инициативная на мужчину упала наледь. Он был госпитализирован», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Дорогомиловская межрайонная прокуратура проводит проверку по данному факту.

«В ходе прокурорской проверки исполнения требований федерального законодательства будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, лица, ответственные за содержание и очистку нежилого здания от снега и наледи, а также приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в пресс-службе.

Москва, Андрей Дорофеев

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