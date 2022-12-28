Двое рабочих погибли в Подмосковье из-за обрушения автовышки

Два человека погибли в подмосковном Воскресенске в результате падения стрелы автовышки с люлькой. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка Следственного комитета.

«По предварительным данным, 28 декабря работники управляющей компании, находясь на автогидроподьемнике, проводили работы по очистке от снега и наледи крыши дома по улице Октябрьской. Во время работ у автогидроподъёмника сломалась стрела, вследствие чего произошло падение двух рабочих с высоты. От полученных травм мужчины скончались», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее гибель двух человек).

В свою очередь, Воскресенская городская прокуратура проводит проверку, а также взяла под контроль ход расследования уголовного дела, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Москва, Андрей Дорофеев

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