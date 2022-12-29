Участник подмосковной ОПГ «Северские» отправится в колонию на 14 лет

Московский областной суд вынес обвинительный приговор члену банды «Северские» Алексею Воронину. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Воронин признан виновным в участии в банде, в убийстве шести человек, в покушении на убийство трех лиц, в приготовлении к убийству одного лица, в незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ.

Как пояснили в СК, в суде было доказано, что в 2006 году Воронин вступил в устойчивую вооруженную группу «Северские», созданную Виктором Лазовским в мае 1997 года, «для систематического совершения нападений на граждан, а также других преступлений, в том числе убийств».

Среди жертв Воронина и его сообщников были коммерсанты, кандидат, баллотировавшийся на выборах на пост главы Краснозаводского поселения, и члены конкурирующих банд.

«Приговором Московского областного суда Воронину назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев, со штрафом в размере 200 тысяч рублей и отбыванием в колонии строгого режима», – уточнили в СКР.

Москва, Андрей Дорофеев

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