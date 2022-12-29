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Четверг, 29 декабря 2022, 12:07 мск

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Число ИП выросло в Москве за год почти на 10%

Число индивидуальных предпринимателей выросло в столице за январь-ноябрь текущего года на 9%. Об этом сообщил сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его данным, число индивидуальных предпринимателей в столице за 11 месяцев 2022 года выросло на 28,3 тысячи, или на 9%, и к 1 декабря, по данным Единого государственного реестра ИП, достигло почти 398 тысяч.

«За 11 месяцев 2022 года в столице было зарегистрировано 71,2 тысячи новых индивидуальных предпринимателей, а ликвидировано – 43,5 тысячи. За последние пять лет количество таких предприятий в Москве выросло на 40%», – цитирует Ефимова пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Самой популярной сферой у ИП стала торговля.

Как отметили в департаменте экономической политики и развития столицы, по данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, в торговле работают 28% столичных индивидуальных предпринимателей, в строительстве – 17%, консалтингом занимаются 9,6% ИП, в ИТ-секторе занято 5,7%, в обрабатывающих производствах – 4,5%.

Наибольший прирост числа ИП за 11 месяцев был зафиксирован в торговле – на 18%. В строительстве их количество увеличилось на 7,1%, в консалтинге – на 4,1%, в ИТ – на 5,8%, в обрабатывающей промышленности – на 7,3 %, добавили в департаменте.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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Метки / Правительство Москвы

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