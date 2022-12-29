В Подмосковье неизвестный открыл стрельбу по автобусам

В подмосковном поселке Дрожжино неизвестный открыл стрельбу по пассажирским автобусам, передает телеграм-канал «Мослента».
В видеоролике, который размещен на канале, указывается адрес: «Улица Южная, 25». Сообщается, что стрельбу неизвестный вел с шестого этажа многоквартирного дома.
В кадре также видны, как минимум, два автобуса с простреленными окнами.
Автор видео утверждает, что стрельба велась из пневматического оружия.
Как отмечается, что 25-летнего стрелка уже задержали правоохранители.
Официальных сообщений об инциденте и пострадавших нет.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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