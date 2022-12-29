Суд вынес приговор двум гастарбайтерам за изнасилование и убийство подмосковной пенсионерки

Московский областной суд вынес обвинительный приговор двум мужчинам по делу об изнасиловании и убийстве пенсионерки в Сергиевом Посаде. Об этом сегодня сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

Как было установлено в суде, один из фигурантов, Бахтияр Шераев, 11 сентября прошлого года, будучи пьяным, пытался изнасиловать в подъезде многоэтажки местную жительницу. Но тогда его спугнули случайные свидетели.

«На следующий день Шераев совместно с Рахмонкулой Хамидовым в лесополосе у СНТ «Приозерный» Сергиево-Посадского городского округа избили 67-летнюю женщину, изнасиловали ее и похитили мобильный телефон. После этого с целью сокрытия совершенных преступлений Шераев совершил убийство потерпевшей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Суд приговорил Шераева к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, Хамидова – к 10 годам колонии общего режима.

«Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о возмещении морального вреда на сумму 2 млн рублей», – добавили в прокуратуре.

Приговор суда в законную силу еще не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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