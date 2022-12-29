«Рисовали» рубли и доллары: группа фальшивомонетчиков предстанет перед судом в Москве

Расследование уголовного дела в отношении группы фальшивомонетчиков завершили московские правоохранители. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Злоумышленники продавали заведомо поддельные банкноты номиналом 5 тысяч рублей и 100 долларов США. За фальшивки просили около половины номинала. Криминальный товар сбывали только постоянным проверенным клиентам как через тайники-закладки, так и лично», – пояснила Волк.

В ходе расследования у подозреваемых было изъято более 1700 поддельных купюр. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«В настоящее время расследование уголовного дела завершено, оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в Лефортовский районный суд Москвы для рассмотрения по существу», – уточнила представитель МВД.

Москва, Андрей Дорофеев

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