Москвич потерял 700 тысяч рублей, назвав вору дату своего рождения

В Москве задержан юноша, укравший у жителя столицы смартфон, банковскую карту и крупную сумму денег. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка полиции.

«В баре на Пятницком переулке злоумышленник завязал разговор с незнакомым ему посетителем. В ходе беседы он выведал дату рождения гражданина, после чего, воспользовавшись его невнимательностью, тайно украл сотовый телефон с банковской картой и скрылся», – говорится в сообщении ведомства.

Через мобильное приложение банка в похищенном гаджете вор сменил пароль от кредитки, а потом расплачивался ею за покупки и снял наличные. Таким образом, 19-летний злоумышленник, в частности, купил себе дорогой телефон и аксессуары к нему. В общей сложности он потратил 700 тысяч рублей.

«После совершения кражи мужчина собирался улететь по делам в Иркутск, но не успел. При задержании у него были изъяты все товары, купленные на украденные деньги. Похищенными вещами потерпевшего он успел распорядиться по собственному усмотрению», – уточнили в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»