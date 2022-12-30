Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

Посещение красной площади будет запрещено с вечера 31 декабря до утра следующего дня. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«В период с 18:00 31 декабря 2022 года до 7:00 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен», – говорится в сообщении ведомства.

При этом в департаменте добавили, что ограничений для транспорта и пешеходов на улице Тверской и в переулках центральной части города в период новогодних праздников не планируется.

Ранее столичные власти предупреждали, что по соображениям безопасности в Москве возможно перекрытие центральных улиц и площадей.

Москва, Андрей Дорофеев

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