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Пятница, 30 декабря 2022, 16:55 мск

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Красную площадь закроют в новогоднюю ночь

Фото: сайт мэра и правительства Москвы

Посещение красной площади будет запрещено с вечера 31 декабря до утра следующего дня. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

«В период с 18:00 31 декабря 2022 года до 7:00 1 января 2023 года доступ граждан на Красную площадь, а также на площадь Революции и Манежную площадь будет ограничен», – говорится в сообщении ведомства.

При этом в департаменте добавили, что ограничений для транспорта и пешеходов на улице Тверской и в переулках центральной части города в период новогодних праздников не планируется.

Ранее столичные власти предупреждали, что по соображениям безопасности в Москве возможно перекрытие центральных улиц и площадей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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