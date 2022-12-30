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Пятница, 30 декабря 2022, 17:39 мск

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Россияне перевели рекордное количество денег за рубеж

Объемы переводов денег, осуществленных россиянами в третьем квартале текущего года, стали рекордными за всю историю страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Центрального банка РФ.

По итогам третьего квартала россияне в третьем квартале перевели на депозиты за рубежом 1,47 триллиона рублей, превысив первый и второй кварталы вместе взятые (543,4 миллиарда рублей и 550,7 миллиарда рублей, соответственно). По сравнению с третьим кварталом прошлого года это рост почти в 26 раз.

Темпы роста депозитов россиян в зарубежных банках ускоряются с третьего квартала прошлого года – тогда они приросли на 57 миллиардов рублей, а в конце прошлого года – на 118,4 миллиарда рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

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