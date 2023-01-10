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Вторник, 10 января 2023, 15:33 мск

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Площадь пожара на складе в Москве выросла до 2 тысяч кв м: для тушения направлено два вертолета

Спасатели направили два вертолета для тушения крупного пожара на складе, расположенном на северо-западе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС России. По данным ведомства, за час площадь пожара увеличилась вдвое – до 2000 квадратных метров.

«Для тушения пожара направлены 2 пожарных вертолёта ГКУ «Московский авиацентр», – говорится в сообщении.

Кроме того, к месту происшествия выехала лаборатория для взятия проб воздуха.

Как отметили спасатели, 233 человека покинули горящее здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Как сообщалось ранее, сигнал о возгорании на складе на улице Добролюбова поступил сегодня в 13:40. Очень быстро огонь распространился на площадь в 1000 кв метров.

К складу вплотную примыкает здание общежития, которое пока не затронуто огнем.

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили, что надзорное ведомство организовало проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе о пожарной безопасности.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / ЧП в Москве

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