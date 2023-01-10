В Подмосковье загорелся склад

В подмосковном поселке Отрадное произошел пожар на складе, расположенном на Пятницком шоссе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по Московской области.

По данным спасателей, информация о пожаре на 7-м км Пятницкого шоссе поступила в 16:15. «Происходит горение внутри склада за торговым центром на площади 240 кв. м», – сказал собеседник агентства.

Предпринимаются меры по ликвидации пожара. Сведения о пострадавших не поступали. Согласно данным из открытых источников, пожар происходит возле торгового центра «Отрада».

Ранее сегодня произошел крупный пожар на складе, расположенном на северо-востоке Москвы. Огонь распространился на 2000 кв метров. Для тушения было задействовано два вертолета.

Москва, Андрей Дорофеев

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