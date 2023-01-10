Вертолеты помогли: спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Москве

Спасателям удалось потушить крупный пожар, возникший сегодня на складе, расположенном на северо-востоке столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по городу Москве.

«В 16:04 открытое горение ликвидировано. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространения пожара на смежные здания», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что пожар распространился на площадь 2000 кв. метров. В здании частично обвалилась крыша. Для тушения огня были направлены 2 пожарных вертолёта ГКУ «Московский авиацентр».

Как отметили в МЧС, 233 человека покинули горящее здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Сигнал о возгорании на складе на улице Добролюбова поступил сегодня в 13:40. Пожару был присвоен третий класс сложности.

Москва, Андрей Дорофеев

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