Обеспечивать порядок во время Крещения в Москве будут около 12 тысяч человек

Обеспечивать безопасность и общественный порядок в период празднования Крещения в столице будут около 12 тысяч человек. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействии коррупции Москвы.

«Для охраны правопорядка в местах проведения праздничных крещенских мероприятий планируется задействовать наряд общей численностью около 12 тысяч человек, в том числе около 7,3 тысячи полицейских и более 2,5 тысячи представителей Росгвардии. Им будут помогать более 2,2 тысячи представителей Московской городской народной дружины и работников частных охранных организаций», – говорится в сообщении ведомства.

Крещение Господне православные празднуют 19 января.

Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь в столице охраняли порядок около 7,5 тысяч человек, в том числе, 3500 сотрудников полиции, 3300 представителей Росгвардии, а также более 300 работников частных охранных организаций.

Москва, Андрей Дорофеев

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