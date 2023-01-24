«Все уже это поняли»: Зюганов заявил о неизбежности «левого поворота» в политике

Россия не выйдет из нынешнего тупика без поворота к новому курсу обновленного социализма. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил сегодня в Госдуме лидер КПРФ Геннадий Зюганов, напомнив о начале кампании по выборам президента России, об участии в которой лево-патриотические силы решили еще в 2021 году.

«Вчера на президиуме мы… утвердили план нашей деятельности на большой ближайший период, который включает и в том числе и президентскую выборную кампанию. Определили четко три главные задачи. Обеспечить победу над нацистами, бандеровцами, фашистами, которые захватили власть на Украине, все сделать для того, чтобы вывести страну из системного глубокого кризиса… и участие в выборной кампании лево-патриотического союза, который принял решение совместно идти на выборы, еще когда мы их проводили в Госдуму», – отметил Зюганов.

При этом лидер КПРФ дал высокую оценку работе главы государства, но обратил внимание на недостатки. «Путин много сделал для укрепления государственности, по борьбе с терроризмом. Мы полагаем, что можно было в10 раз больше сделать по развитию новых технологий. Не допускать к власти «сердюковых», «ливановых», «фурсенок» – всех, кто гробил безопасность страны и образование. Сегодня пришло понимание. Он (Путин) сегодня прямо сказал, что капитализм зашел в тупик, что он не рационален. Но надо теперь строить новую жизнь, а она без справедливости, дружбы и патриотизма немыслима», – полагает он.

«Поэтому левый поворот неизбежен… Без поворота к новому курсу, без справедливости и дружбы народов, без обновленного социализма Россия не выйдет из этого тупика. Все уже это поняли», – заключил Зюганов.

Москва, Мария Соколова

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