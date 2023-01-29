Несколько губернаторов рискуют потерять свои должности: эксперты оценили перспективы ЕДГ-2023

Региональные выборы в России в 2023 году обещают стать сложнее для «партии власти» в условиях завершения инерционного этапа во внутренней политике. Как считают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», подготовившие новый рейтинг устойчивости губернаторов, на итоги предстоящей избирательной кампании могут повлиять несколько существенных факторов, что может обернуться сменой нескольких глав регионов.

По их оценке, в России после частичной мобилизации в рамках специальной военной операции начался новый этап внутриполитического цикла с существенно большей вовлеченностью общества, в результате чего предстоящий в 2023 году единый день голосования (ЕДГ) ожидается сложнее прошлогодней кампании, но при этом очень значимым для Кремля. Большое число выборов предстоят в наиболее крупных регионах страны: если в 2022 было 14 губернаторских выборов и 6 заксобраний, то в 2023 году ожидается, как минимум, 20 прямых выборов региональных руководителей и 16 кампаний в парламенты субъектов РФ. При этом губернаторские выборы-2023 пройдут преимущественно в электорально непростых регионах, ранее сталкивавшихся с высокими протестными настроениями – 11 «выборных» субъектов РФ из 21 находятся в Сибири и на Дальнем Востоке, где поддержка властей традиционно ниже среднего.

При этом политические аналитики обратили внимание, что региональные выборы 2023 года де-факто станут репетицией президентской кампании 2024 года – от того, насколько успешно справятся с кампаниями «политические машины» субъектов РФ, будут зависеть дальнейшие сценарии политического менеджмента выборов главы государства. Для федерального центра важно не допустить каких-либо эксцессов, поскольку иное станет негативным сигналом для устойчивости системы.

Вместе с тем, как говорится в докладе, на период выборов может прийтись пик экономического спада, вплоть до секвестра федерального бюджета. Согласно макроэкономическому прогнозу Центробанка, спад ВВП может составить до 4%. Соответственно, к моменту региональных выборов, социально-экономическая ситуация может оказаться существенно хуже, чем это было во время ЕДГ-2022, и ряд регионов может столкнуться с недостатком бюджетных средств, безработицей и обострением социальных проблем.

В то же время авторы доклада отметили, что в таких условиях ЕДГ-2023 станет самым серьезным стресс-тестом для «губернаторов новой волны», обязанных своей карьере команде нынешнего заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Лишь 3 из 21 региональных глав (из участвующих в ЕДГ-2023) провели на посту более одного срока – это мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и глава Чукотского автономного округа Роман Копин. В этой связи результаты данного пула руководителей также будут индикатором эффективности кадровой политики Кремля.

По мнению экспертов, наиболее трудозатратными будут избирательные кампании Айсена Николаева (Якутия) и Валентина Коновалова (Хакасия) хотя бы по причине одновременного менеджмента трех выборов – губернаторских, в региональное заксобрание и в городскую думу административной столицы. При этом для Коновалова, как полагают эксперты, переизбрание вообще выглядит миражом.

Кроме Коновалова, согласно выводам политологов, наиболее шаткие позиции в рейтинге устойчивости губернаторов у главы Чукотского автономного округа Романа Копина и руководителя Красноярского края Александра Усса, которые включены в «красный список» региональных руководителей с высокой вероятностью потери своей должности.

Как пояснили авторы доклада, Коновалов, избранный против воли Кремля, с самого начала губернаторского срока находится под давлением федеральных и местных элит, допустив немалое количество собственных просчетов. На этом фоне не исключено, что Хакасии ожидается одна из наиболее конкурентных избирательных кампаний, особенно если в выборах главы республики примет участие популярный депутат Госдумы Сергей Сокол («Единая Россия»), ныне участвующий в СВО.

Копин, которого эксперты называют соратником миллиардера Романа Абрамовича, является вторым после Рамзана Кадырова «долгожителем» губернаторского корпуса, занимая свою должность с 2008 года. Учитывая тренд на обновление кадров, Кремль может рассмотреть вопрос о замене главы, который, судя по низкой информационной активности, и сам вряд ли испытывает большой энтузиазм по поводу продолжения затянувшейся командировки. При этом среди жителей Чукотки, как и в Хакасии, успела накопиться усталость от действующего руководителя.

Как считают политологи, для Усса дополнительную сложность представляет высокая привлекательность региона, провоцирующая борьбу элит за политическое влияние, а также дело Артема Усса – сына губернатора края, который обвиняется в обходе западных санкций и был арестован в Италии по запросу США.

При этом, как отметили эксперты, большим испытанием для Усса, как и для главы Ивановской области Станислава Воскресенского, станет совмещение двух кампаний на фоне слабого результата «Единой России» на выборах в Госдуму, особенно – в столицах субъектов. Такое совмещение выборов – серьезнейший вызов даже для суперпопулярного главы региона, каковыми не являются ни Воскресенский, ни тем более Усс, говорится в докладе.

Согласно прогнозу аналитиков, непростыми будут губернаторские выборы в Новосибирской области, где КПРФ почти одержала победу в Новосибирске (ГД-2021) и сильны элитные конфликты у губернатора Андрея Травникова как с местными группами влияния, так и с федеральными акторами. Эта конфликтность может лишь обостриться из-за возможной отмены прямых выборов мэра Новосибирска.

Как полагают авторы доклада, сложной будет кампания для губернатора Алтайского края Виктора Томенко, учитывая высокую поддержку КПРФ в регионе и наличие претензий по социально-экономическим показателям со стороны Кремля. Кроме того, в 2018 году Томенко, несмотря на «эффект медового месяца», едва не попал во второй тур, набрав лишь 53,6% голосов на губернаторских выборах.

В докладе отмечается, что отдельный интерес представляет Приморье, где в 2018 году Кремль не смог с первого раза избрать губернатора. Олег Кожемяко накопил существенный багаж конфликтов с местными элитами, из-за чего кампания может принести сюрпризы, даже несмотря на существенное ослабление КПРФ во Владивостоке и сильный эффект «ралли вокруг флага» в регионе, идущий в резонансе с жесткой патриотической риторикой губернатора. Не должны обнадеживать благоприятные для «партии власти» выборы в горсовет административной столицы, поскольку были достигнуты виртуозной инженерией в отдельных округах при крайне низкой явке, говорится в исследовании.

Эксперты обратили внимание, что также нет ясности относительно карьерных перспектив губернатора Орловской области Андрея Клычкова. Ряд неудачных высказываний по теме частичной мобилизации и несвоевременная социальная поддержка мобилизованных несколько пошатнули его позиции. Однако Орловщина традиционно считается «вотчиной» КПРФ, и компартия может сохранить своего губернатора. В пользу Клычкова играет и такой аргумент, как неформальный патронаж со стороны мэра Москвы Сергея Собянина.

Еще один губернатор от парламентской системной оппозиции (СРЗП) – Александр Бурков, как ожидается, попробует переизбраться на второй срок в Омской области. Сам факт того, что Бурков не представляет «партию власти», может сгладить традиционно высокий протестный фон в регионе. Тем более на прошлых выборах Бурков набрал 83,6% голосов, а на федеральных выборах обеспечил вполне сносный результат для «Единой России», демонстрируя высокий уровень лояльности федеральному центру. Сохранение Буркова на посту главы региона, в том числе, станет индикатором устойчивости текущего положения «эсеров» в российской политике, считают авторы доклада.

Политологи особо отметили, что выборы мэра Москвы и губернатора Московской области будут влиять не только на региональную политику, но и траектории транзита власти на федеральном уровне. От того, насколько успешно Собянин и Воробьев (если будет выбран инерционный сценарий) проведут свои избирательные кампании, в немалой степени будет зависеть их политико-аппаратный вес и значимость в будущих элитных ротациях.

Как считают эксперты, отмена единого дня голосования (ЕДГ) в этом году вряд ли возможна. «Сохранение электоральных циклов по-прежнему воспринимается как индикатор стабильности политической системы, которая не требует принятия чрезвычайных и экстраординарных решений во внутренней политике (чем стала бы отмена выборов)», – пояснили авторы доклада.

Москва, Светлана Антонова

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