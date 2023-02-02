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Четверг, 2 февраля 2023, 14:17 мск

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В Подмосковье ищут железнодорожного диверсанта

В Подмосковье объявлен розыск мужчина, который, возможно, пытался совершить диверсию на железной дороге. Об этом сегодня сообщает «Московский комсомолец».

Как отмечается, полицейским разосланы ориентировки на неизвестного мужчину 30-35 лет, пытавшегося вскрыть релейный шкаф рядом с железнодорожными путями в окрестностях станции Столбовая (Чеховский городской округ). Подозрительного мужчину заметил машинист электропоезда и передал информацию правоохранителям.

Как сообщал «Новый День», ранее в этом же городском округе были задержаны трое восьмиклассников, которые также пытались повредить релейный шкаф. Сделать это подростков уговорил неизвестный, вступивший с ними в контакт через мессенджер Telegram и пообещавший денежное вознаграждение.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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