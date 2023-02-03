«Мы живем в старой модели»: эксперт оценил ситуацию в нефтяной отрасли России

Российская нефтяная отрасль продолжает следовать старой модели экономических отношений в новых условиях санкционного давления, считает руководитель центра анализа стратегий и технологий развития ТЭК факультета комплексной безопасности ТЭК РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Вячеслав Мищенко. По его оценке, в меняющемся мире нужна новая энергетическая стратегия и свои инструменты формирования цены на нефтяном рынке.

Эксперт обратил внимание, что на фоне разрушения глобальной модели рынка путем западных санкций, «мы действуем не проактивно». «Что касается профессиональной дискуссии, то на мой взгляд, она отсутствует… Отсутствует вообще, собственно говоря, корпоративное и государственное мышление с точки зрения нового времени. Мы живем в старой модели», – констатировал он.

«Вся история с ценами и ценовым потолком связана с устоявшимся, уже существующим методом определения российских цен, которые зависят… полностью от западных площадок – это биржевые инструменты, или биржевые цены, которые определяются международными ценовыми агентствами с центрами в западной юрисдикции, и котировки, которые тоже формируются на европейских рынках. Ничего в этом смысле мы не сделали, не продвинулись, не сформировали никаких новых ценовых инструментов», – подчеркнул Мищенко.

«Надо перестать мыслить вот этими старыми категориями и бояться что-то сделать новое. Понятно, что любое начинание может иметь какие-то риски под собой. Надо создавать инструменты торговли и соответственно ценовые котировки в рублях. Потому что как бы мы ни пытались обсуждать ценовую конъюнктуру или переход на взаиморасчеты в национальных валютах, в любом случае ценовые механизмы, ценовые котировки и все что называется эталонными сортами номинируется в долларах США, и мы поневоле, даже торгуя с новыми, со старыми-новыми партнерами, такими, как Индия, Китай, в любом случае зависим от нефтедоллара, и, соответственно, расчетов через вот эти котировки различных нефтепродуктов», – пояснил он.

Мищенко подчеркнул, что именно эта ситуация создает возможность вводить новые санкции в отношении России. «Пока мы будем находиться в этой системе как по нефти, так и по нефтепродуктам, мы будем постоянно испытывать какие-то удары, толчки, попытки ограничить… Санкционное творчество – оно безгранично, как показывает западное сообщество. Они могут придумывать, я напомню, что уже 10-й пакет санкций, соответственно, они могут еще 10. Нам в этом смысле – сидеть и ждать, пока нам 20-й, 30-й пакет санкций прилетит и мы будем каждый раз реагировать и думать, что же нам сделать?» – отметил эксперт.

По его словам, от этой ситуации выигрывают США. «Мы как-то привыкли все каяться и испытывать какое-то чувство вины, что у нас нефтяная держава, что есть энергоресурсы, мы их экспортируем. Вот США за последние 15 лет стали крупнейшим производителем-экспортером энергоресурсов, а им не стыдно за это. А до этого они все нам рассказывали, что мы страна-бензоколонка, страна – сырьевой придаток экономики и так далее. Сейчас основным бенефициаром всех этих санкций и ограничений на российскую нефть и нефтепродукты являются США, которые усиленным образом активно занимают эти ниши», – подчеркнул Мищенко.

«Та парадигма, которая была связана с «зеленой» повесткой, которую приняла объединенная Европа, в любом случае даже без этих конфликтов и санкций уменьшала бы нашу долю, нашу нишу на этом рынке. Поэтому то, что сейчас происходит, – это просто ускорение этих процессов, которые уже по сути были намечены за несколько лет до текущих событий. Поэтому нам нужно перенаправлять ресурсы, при этом параллельно заниматься созданием собственных механизмов ценообразования, торговли, торговый площадок, не стесняться переводить контракты на российский рубль, где это возможно, опять же, с российскими ценовыми механизмами», – заключил эксперт.

Напомним, в июне 2022 года Евросоюз принял шестой пакет санкций против России, который включает отложенное эмбарго на морские поставки российской нефти с 5 декабря 2022-го и нефтепродуктов с 5 февраля 2023 года. С декабря действует также потолок цен, который составляет $60 за баррель.

Как сообщал «Новый День», по итогам января отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема составило -52,1 млрд рублей. Как сообщила пресс-служба министерства финансов РФ, в феврале ожидаемый объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется на уровне 108,0 млрд рублей.

Стоит также отметить, что средняя цена российской экспортной марки нефти Urals по итогам января упала на 2% по сравнению с декабрьским уровнем и составила $49,48 за баррель. В годовом выражении падение стоимости «черного золота» достигло 1,7 раза.

Москва, Мария Соколова

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