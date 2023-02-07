В Госдуме заявили, что мобилизационные комиссии в регионах игнорируют решения президента, Минобороны и Генштаба

В России региональные мобилизационные комиссии не соблюдают указы президента, постановления министерства обороны и директивы Генерального штаба РФ. Как заявил депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, должностные лица должны нести ответственность за подобные действия.

Парламентарий обратил внимание, что в настоящее время многие решения комиссий и судов «основываются исключительно на нормах закона». «Возникает противоречие. С одной стороны, директива генерального штаба предписывала дать отсрочку отцам, в семье которых трое несовершенно летних детей и более, а по закону о мобилизации – четверо детей и более. И вот комиссии направляли на фронт таких отцов, ссылаясь на нормы закона, не принимая во внимание директивы Генштаба, говоря о том, что это ведомственные документы, которые должны приниматься во внимание структурами Минобороны», – констатировал Нилов на брифинге перед пленарным заседанием Госдумы.

При этом парламентарий привел пример в Забайкальском крае, где погиб многодетный отец, пока губернатор выполнял свое обещание вернуть всех незаконно мобилизованных. «А другие граждане были мобилизованы и их жены, их семьи пошли в суд, и суд вынес решение не в их пользу. Губернатор обещал, что все будут возвращены. Мы направили официальный запрос, ждем ответа, сколько же официально возвращенных незаконно мобилизованных граждан было возвращено», – отметил он.

«Погиб многодетный отец незаконно мобилизованный. И мы считаем, что должны нести ответственность те, кто принимал решение о мобилизации, нарушая директивы генерального штаба», – подчеркнул Нилов.

По его словам, необходимые поправки в действующий закон в ближайшее время поступят в Госдуму. «Подготовлены поправки в закон о мобилизации. Они не устанавливают дополнительные основания для отсрочки во время частичной или полной мобилизации. Мы предложили прописать нормы, в соответствии с которыми те комиссии, которые сегодня созданы и возглавляются руководителями субъектов, комиссии, которые отвечают за мобилизацию, за призыв, чтобы эти комиссии в обязательном порядке в своей деятельности руководствовались Конституцией, федеральными законами, указами президента, постановлениями правительства, в обязательном порядке, решениями министерства обороны и решениями, и, прежде всего, директивами генерального штаба», – пояснил Нилов.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов доложил главе государства, что надзорные органы вернули домой более девяти тысяч россиян, мобилизованных незаконно. Некоторых должны были изначально отсеять по состоянию здоровья.

Москва, Мария Соколова

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