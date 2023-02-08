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Среда, 8 февраля 2023, 17:18 мск

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«Железобетонные гарантии»: Путин дал старт выборам Собянина

Архив. Фото: пресс-служба Кремля

Встреча президента РФ Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным фактически дала старт избирательной кампании столичного градоначальника. Такое мнение высказал президент Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

«Президент, как правило, не принимает у себя глав регионов, не претендующих на «продление» полномочий», – пояснил Федоров в своем телеграм-канале.

По мнению эксперта, теперь все действия мэра столицы станут частью «необъявленной (пока) предвыборной кампании». «В ближайшее время он (Собянин) начнёт активные действия, чтобы к сентябрю быть не просто фаворитом, а иметь железобетонные гарантии на сохранение мэрского кресла», – полагает он.

«Это, однако, не означает, что участие в выборах для оппозиции не имеет смысла. Напротив, нужно участвовать, проводить активную кампанию и показывать результат. Это чуть ли не единственный шанс показать обществу реальную альтернативу действующей власти. И этим шансом необходимо воспользоваться в полной мере», – заключил Федоров.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Путин Владимир

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