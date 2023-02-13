Дело об избиении мигрантами юноши на юге Москвы передали Следкомитету

Сотрудники Следкомитета приняли к производству уголовное дело, возбужденное по факту хулиганских действий, совершенных на юге столицы группой мигрантов. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления СК России по городу Москве.

«По данным следствия, 10 февраля 2023 года группа лиц выходцев из Средней Азии, находясь вблизи жилых домов по Каширскому шоссе в городе Москве, напала на потерпевшего и подвергла его избиению. С целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего, следователи приняли к производству и приступили к расследованию уголовного дела», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее по материалам СМИ правоохранителям стало известно о нападении группы лиц на молодого человека 2004 года рождения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Как добавили в Следкомитете, в рамках уголовного дела проведена судебно-медицинская экспертиза потерпевшему, прошли обыски по местам фактического проживания подозреваемых. Задержаны четыре фигуранта 2002, 2004, 2006 и 2007 годов рождения, им предъявлено обвинение.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемым меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Продолжается проведение следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы. Кроме того, указанные лица проверяются на причастность к иным аналогичным преступлениям, совершенным на территории города Москвы», – отметили в ведомстве.

Москва, Андрей Дорофеев

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