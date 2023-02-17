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Пятница, 17 февраля 2023, 11:56 мск

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Уголовное дело возбуждено по факту пожара и гибели мужчины в вагоне московской электрички

По факту обнаружения трупа после произошедшего минувшей ночью пожара в вагоне электрички Александров – Москва возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

«По факту обнаружения тела мужчины после тушения пожара в вагоне поезда возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – говорится в сообщении ведомства.

Как сообщалось, пожар в последнем вагоне электрички произошел вскоре после полуночи. После остановки поезда на станции Ростокино и ликвидации возгорания было обнаружено тело мужчины.

В СК уточнили, что на трупе обнаружены следы термических повреждений.

«Следователями произведен осмотр места происшествия, назначены необходимые экспертизы, организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств, причин и условий, приведших к трагедии, а также установление личности погибшего», – добавили в пресс-службе.

При этом следствие призвало очевидцев произошедшего связаться с Северным следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России.

Как отмечают СМИ, предположительно пожар начался в результате поджога сидения в вагоне.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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