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Понедельник, 20 февраля 2023, 14:25 мск

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Следкомитет выясняет обстоятельства взрыва в Новой Москве

Фото: пресс-служба прокуратуры Москвы

Следователи выясняют обстоятельства получения ожогов девушкой при срабатывании самодельного взрывного устройства в Новой Москве. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«В настоящее время столичные следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, изучаются камеры видеонаблюдения, опрашиваются очевидцы», – говорится в сообщении.

В СК подтвердили, что взрыв произошел на 2-й Изумрудной улице. Пострадавшая девушка получила ожоги различной степени тяжести.

В свою очередь, прокуратура Москвы контролирует установление обстоятельств происшествия. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«Пострадавшая открыла коробку, оставленную неизвестным лицом около подъезда, на которой были указаны ее фамилия и имя. После вскрытия произошло возгорание коробки, девушке оказана медицинская помощь. Коробку обнаружила женщина, проживающая в том же подъезде, о чем сказала маме пострадавшей», – отметили в прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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