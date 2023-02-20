Взрыв в Новой Москве квалифицировали как покушение на убийство

По факту взрыва коробки в руках 22-летней жительницы Новой Москвы возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК России по столице.

«Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное общеопасным способом), ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ)», – говорится в сообщении ведомства.

Как напомнили в СК, неизвестное лицо изготовило взрывное устройство, после чего упаковав в коробку, поместило его у подъезда жилого дома, расположенного на улице Изумрудная в Новой Москве, снабдив запиской, из которой следовало, что получателем является потерпевшая девушка. Сегодня утром при открытии коробки произошел хлопок, девушка получила травмы лица и левой руки. Ей оказана медицинская помощь, ее здоровью ничего не угрожает.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление полной картины произошедшего и лица, причастного к данному преступлению. В ближайшее время столичными следователями будут назначены судебные дактилоскопические, взрывотехнические, медицинские, дактилоскопические и молекулярно-генетические экспертизы, добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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