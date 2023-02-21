«В строгом соответствии с законом»: Путин подтвердил сохранение сроков всех выборов в России

Все выборы в России состоятся определенный законом срок, несмотря на внешние вызовы и угрозы. Об заявил сегодня президент РФ Владимир Путин во время ежегодного послания Федеральному собранию. По его словам, права и свободы россиян незыблемы.

«Именно народ России – основа суверенитета страны, источник власти. Права и свободы наших граждан незыблемы. Они гарантированы Конституцией. И несмотря на внешние вызовы и угрозы, мы от них не отступим. В этой связи хочу подчеркнуть, что и выборы местные и региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские в 2024-м состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур», – подчеркнул Путин.

Глава государства поблагодарил все главные политические силы страны, которые будут участвовать в будущих выборах, что несмотря на разные подходы к социально-экономическим задачам. По его словам, все едины в главном – «в вопросе безопасности и суверенитета России».

Москва, Мария Соколова

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