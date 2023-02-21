В Подмосковье суд отправил в колонию-поселение тренера утонувшей 14-летней спортсменки

В Подмосковье суд вынес обвинительный приговор тренеру по синхронному плаванию, чья несовершеннолетняя подопечная утонула в бассейне. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что 18 сентября 2022 года подсудимая, являясь тренером по синхронному плаванию в одном из физкультурно-оздоровительных комплексов, расположенных в городе Подольске, не обеспечила должных мер безопасности, в результате чего 14-летняя девочка утонула в бассейне во время тренировки», – говорится в сообщении.

32-летняя женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Суд приговорил ее к 3 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении с запретом заниматься спортивно-педагогической деятельностью на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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