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Среда, 22 февраля 2023, 12:07 мск

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Причиной пожара в московской гостинице мог быть поджог

Поджог является одной из рассматриваемых правоохранителями возможных причин пожара, произошедшего минувшей ночью в гостинице «Москабельмет» на Международной улице в Москве. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по столице.

«Следователями осмотрено место происшествия, назначены судебно-медицинские и пожаро-технические экспертизы, допрошены свидетели, а также руководство данного общежития. Изучается изъятая служебная документация данного общежития. Следствием рассматриваются различные версии, в том числе и поджог», – говорится в сообщении ведомства.

Ряд телеграм-каналов сообщают, что возгорание произошло из-за того, что один из постояльцев поджег свои вещи.

Число жертв пожара к настоящему моменту выросло до семи человек. Об этом сообщила пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

«В результате происшествия в гостинице «МКМ» 10 пострадавших, в том числе один ребенок были доставлены в профильные стационары. Состояние шести взрослых оценивалось как тяжелое, двоих – средней степени тяжести. К сожалению, несмотря на проводимые интенсивные реанимационные мероприятия, одного пациента спасти не удалось», – говорится в сообщении ведомства.

В столичном депздраве добавили, что ребенок, поступивший в больницу, находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее сообщалось, что на пожаре погибли четверо взрослых и два ребенка. Пострадали 15 человек.

Возгорание на пятом этаже 16-этажного здания было ликвидировано в 23:43. Огонь распространился на площадь 300 квадратных метров.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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