В Москве ищут поджигателя гостиницы, в которой погибли семь человек

В уголовном деле, возбужденном по факту произошедшего минувшей ночью в центре Москвы пожара, появилась статья об умышленном убийстве. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Первым управлением по расследованию особо важных дел (о преступлениях против личности и общественной безопасности) главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «в», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц, совершенное общеопасным способом), ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение имущества общеопасным способом) и ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц)», – говорится в сообщении ведомства.

Ранее дело было возбуждено по последней из указанных выше статей Уголовного кодекса – 238-й.

«По данным следствия, неустановленное лицо, действуя из личных неприязненных отношений к жильцам данного общежития, совершило поджог помещения 5-го этажа… Устанавливается местонахождение лица, причастного к совершению данного преступления», – отметили в ведомстве.

Как сообщал «Новый День», семь человек (в том числе, двое детей) погибли в результате пожара, возникшего ночью в гостинице и общежитии «Москабельмет» на Международной улице. Еще 15 человек пострадали. Среди пострадавших есть ребенок, поступивший в больницу в состоянии средней тяжести.

Возгорание на пятом этаже 16-этажного здания было ликвидировано в 23:43. Огонь распространился на площадь 300 квадратных метров.

Москва, Андрей Дорофеев

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