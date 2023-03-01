Житель Москвы задержан за призывы к террористической деятельности

Правоохранители задержали 25-летнего жителя столицы за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, обвиняемый в апреле 2022 года, находясь в квартире жилого дома, расположенного на бульваре Яна Райниса в городе Москве, разместил в своем публичном канале в мессенджере «Телеграм» аудиозапись, призывающую к осуществлению террористической деятельности», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в СК, действия фигуранта были выявлены благодаря совместной работе следователей, сотрудников ФСБ и полицейских из центра по противодействию экстремизму.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). По месту его жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерная техника, мобильные устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«По всем изъятым предметам будут назначены компьютерно-технические судебные экспертизы», – добавили в Следкомитете.

Кроме того, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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