российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 1 марта 2023, 12:10 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

Житель Москвы задержан за призывы к террористической деятельности

Правоохранители задержали 25-летнего жителя столицы за публичные призывы к террористической деятельности. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, обвиняемый в апреле 2022 года, находясь в квартире жилого дома, расположенного на бульваре Яна Райниса в городе Москве, разместил в своем публичном канале в мессенджере «Телеграм» аудиозапись, призывающую к осуществлению террористической деятельности», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в СК, действия фигуранта были выявлены благодаря совместной работе следователей, сотрудников ФСБ и полицейских из центра по противодействию экстремизму.

Молодой человек обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет). По месту его жительства проведены обыски, в ходе которых изъяты компьютерная техника, мобильные устройства и иные предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«По всем изъятым предметам будут назначены компьютерно-технические судебные экспертизы», – добавили в Следкомитете.

Кроме того, в ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Следственный комитет России

Столичные следователи ходатайствуют об аресте таксиста-насильника / В Иркутске четырехлетний мальчик с отцом погиб при пожаре / Москвичка зарезала собственную племянницу / Бастрыкин взял на контроль проверку смерти младенца в Новосибирске / Два ребенка погибли: пятеро малышей оказались заперты в горящем доме / Собаки насмерть загрызли школьника под Новгородом / В Хакасии семья с ребенком погибла при пожаре / Взрыв в Новой Москве квалифицировали как покушение на убийство

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Скандалы и происшествия, Следственный комитет России, Терроризм,