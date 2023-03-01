Один человек погиб в результате пожара в многоэтажке на северо-востоке Москвы

Пожар произошел сегодня в 17-этажном жилом доме на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

Сообщение о ЧП поступило в 10:19. Возгорание произошло в комнате консьержа и лифтовом холле на первом этаже 17-этажного жилого дома по адресу: ул. Тайнинская, дом 13, корпус 2. Общая площадь пожара составила около 50 кв. метров.

Спасатели в ходе проведения разведки и тушения пожара с вышерасположенных этажей вывели пять человек. Один человек погиб.

В 10:39 пожар был ликвидирован.

Москва, Андрей Дорофеев

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