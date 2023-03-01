В Москве задержан дебошир, угрожавший полицейским страйкбольной гранатой

Полицейские задержали на западе Москвы мужчину, который угрожал им гранатой, предназначенной для игры в страйкбол. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД.

«По данным следствия, 28 февраля 2023 года 38-летний мужчина, находясь в квартире жилого дома, расположенном на улице Кастанаевская в городе Москве, беспричинно нанес телесные повреждения своему родственнику. Для пресечения его противоправных действий прибыли сотрудники полиции, на что фигурант, держа в руках страйкбольную гранату, угрожал им», – говорится в сообщении ведомства.

В связи с этим в отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).

«В настоящее время с мужчиной проводятся следственные действия, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», – добавили в Следкомитете.

Следствие также рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Москва, Андрей Дорофеев

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