Житель Подмосковья, повредивший три полицейских авто, отправится в колонию почти на 2,5 года

Талдомский районный суд Подмосковья вынес обвинительный приговор местному жителю, повредившему прошлой весной три полицейских автомобиля. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка МВД России.

«В мае прошлого года обвиняемый за рулем своего автомобиля в состоянии алкогольного опьянения на Дмитровском проезде поселка Вербилки проигнорировал законные требования полицейских, оказал им сопротивление и несколько раз умышленно совершил столкновение со служебным автомобилем полиции. После, желая скрыться, он вновь совершил намеренные столкновения еще с двумя служебными автомобилями, после чего движение его машины было заблокировано полицейскими», – говорится в сообщении ведомства.

Суд признал 35-летнего фигуранта виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Он приговорен к лишению свободы на 2 года 4 месяца с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с обвиняемого взыскано 364 тысячи рублей в пользу федерального казенного учреждения «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Московской области».

Москва, Андрей Дорофеев

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