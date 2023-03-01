Суд вынес приговор по делу о гибели трех человек при крушении вертолета в Подмосковье

Лыткаринский городской суд Московской области вынес сегодня обвинительный приговор по уголовному делу о крушении экскурсионного вертолета. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Речь идет о ЧП, которое произошло 3 октября 2021 года. По версии следствия, индивидуальным предпринимателем была оказана услуга в виде организации и предоставления экскурсионного полета для двух пассажиров на воздушном судне – вертолет марки Robinson Helicopter Company R-44, регистрационный номер RA-04172 с аэродрома «Мячково». В ходе экскурсионного полета воздушное судно потерпело крушение в лесополосе в районе городского округа Лыткарино, в результате которого пилот и два пассажира погибли на месте, – уточнили в надзорном ведомстве.

Женщина признана виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, с запретом на 3 года определённой деятельности.

Приговор не вступил в законную силу.

Москва, Андрей Дорофеев

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