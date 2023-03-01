Проблема свалок в России будет обостряться: в Госдуме оценили последствия «мусорной реформы»

Последствия так называемой «мусорной реформы» в России угрожают экологической безопасности страны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявили представители фракции КПРФ в Госдуме. По их оценке, ситуация со свалками обостряется.

В частности, депутат Госдумы Олег Михайлов обратил внимание на проблему с переполненными свалками в черте многих городов. «В момент, когда началась так называемая «мусорная реформа», в 2019 году на территории РФ было более 8 тысяч свалок. Проект «Чистая страна» предусматривает ликвидацию 191 свалки в черте городов. При этом всего городских таких свалок 916 штук. То есть, вы прекрасно понимаете, что даже при реализации полностью этого проекта проблема свалок внутри городских территорий не будет решена. Это вызывает большое возмущение у граждан… А в ближайшие годы мы ожидаем то, что практически в большей части регионов РФ произойдет переполнение даже тех действующих полигонов, которые сегодня есть», – подчеркнул он.

Парламентарий полагает, что одной из основных проблем становится снижение объемов образования твердых бытовых отходов (ТКО). «Одним из очевидных решений является все-таки внесение изменений в законодательство и создание базы для системы обращения депозита или залоговой тары. Это значит, что при производстве, например, напитков, приобретает человек ее в емкости какой-то и после этого может использованную тару благополучно сдать, получив за это обратно свой депозит. Эта система может быть внедрена, и это позволит существенно сократить образование ТКО, потому что значительную часть как по весу, так и по объему составляют как раз емкости из-под разного рода напитков», – пояснил Михайлов.

Депутат Госдумы Николай Коломейцев со своей стороны оценил масштабы проблем несколько шире. «Главная проблема нашей страны – это экономика освоения потоков, а должна быть – экономика решения проблем. Поэтому у нас шумиха, неразбериха, награждение непричастных, наказание невиновных вошло в правило. Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, которого наконец-то начинают вспоминать, – у каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество. И чтобы проблема была решена, нужна не дорожная карта, как это по-западному говорят, а нужен план мероприятий с конкретным ответственным человеком и сроком исполнения. И должен быть человек, который отвечает за это и все будет решаться», – пояснил он.

«У нас федеральный оператор в принципе занимается не решением проблемы утилизации отходов, – он занимается освоением потоков, собираемых с граждан. К нам просто пришли неравнодушные люди, которые разработали технологии, а точнее сделали по разработке Нобелевского лауреата 32-го года, которые полностью делает переработку мусора 100-процентной, еще и с выходом на древесный уголь… Он нужен и для металлургии, и для отопления. Но не могут пробить. Потому что уже до СВО договорились завести сюда бу-шные заводы, как это у нас часто бывает, которые на самом деле вредны для экологии. И в данной ситуации – это тоже о фамилии-имени-отчестве, который отвечает», – подчеркнул Коломейцев.

Москва, Мария Соколова

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