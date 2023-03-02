Дело о гибели девяти человек от отравления метиловым спиртом рассмотрит суд в Подмосковье

В Подмосковье двое мужчин предстанут перед судом по делу о массовом отравлении метиловым спиртом, которое привело к гибели девяти человек. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Установлено, что двое местных жителей на протяжении 2021 года незаконно продавали на территории Московской области спиртосодержащую продукцию в стеклянной таре с поддельными акцизными марками и в пластиковых пятилитровых канистрах под видом водки, коньяка и рома, которую через посредников приобретали в Санкт-Петербурге. Одна из партий реализуемой ими продукции вместо этилового спирта содержала метанол. В результате на территории Московской области, а также в Москве и Ивановской области в ходе употребления данной спиртосодержащей жидкости скончалось девять человек, в том числе одна несовершеннолетняя девушка», – говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в СК, потерпевшими по делу признаны 15 человек.

Фигуранты обвиняются по нескольким частям трех статей Уголовного кодекса, в частности, в производстве, хранении, перевозке и сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, причинении тяжкого вреда здоровью, а также в нарушении авторских прав.

Москва, Андрей Дорофеев

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