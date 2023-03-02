российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 2 марта 2023, 11:41 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве задержали молодого человека, ударившего ножом девушку на автобусной остановке

В Москве задержан мужчина, который дважды ударил девушку ножом на остановке общественного транспорта. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 февраля близи автобусной остановки на улице Генерала Глаголев. 26-летний молодой человек в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес своей бывшей девушке не менее двух ударов ножом в область жизненно важных органов и скрылся с места происшествия. 28-летняя девушка доставлена в столичную больницу для оказания медицинской помощи, уточнили в СКР.

В кратчайшие сроки местонахождение злоумышленника было установлено. В ходе допроса он признал вину, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фигурант заявил следователю, что незадолго до случившегося у него с девушкой был конфликт на почве личных отношений.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В столичном метро за утро два пассажира попали под поезда / В Москве задержан дебошир, угрожавший полицейским страйкбольной гранатой / Один человек погиб в результате пожара в многоэтажке на северо-востоке Москвы / Столичные следователи ходатайствуют об аресте таксиста-насильника / Москвич приговорен к четырем годам колонии за таран ограждения Пушкинской площади / Вооруженные грабители попросили москвича толкнуть машину, а потом отобрали телефон и деньги / Беспорядки в Москве: задержано более 300 подростков / Москвичка зарезала собственную племянницу

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,