В Москве задержали молодого человека, ударившего ножом девушку на автобусной остановке

В Москве задержан мужчина, который дважды ударил девушку ножом на остановке общественного транспорта. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, инцидент произошел 28 февраля близи автобусной остановки на улице Генерала Глаголев. 26-летний молодой человек в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, нанес своей бывшей девушке не менее двух ударов ножом в область жизненно важных органов и скрылся с места происшествия. 28-летняя девушка доставлена в столичную больницу для оказания медицинской помощи, уточнили в СКР.

В кратчайшие сроки местонахождение злоумышленника было установлено. В ходе допроса он признал вину, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фигурант заявил следователю, что незадолго до случившегося у него с девушкой был конфликт на почве личных отношений.

В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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