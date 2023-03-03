Три человека погибли: легковушка ударилась о столб и перевернулась на Варшавском шоссе Москвы

Три человека погибли в результате ДТП, произошедшего ночью на Варшавском шоссе столицы. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«На Варшавском шоссе водитель, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате дорожной аварии погибли водитель и два пассажира и один пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в медучреждение», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе столичного департамента транспорта уточнили, что авария произошла в районе станции метро «Нагатинская».

На записи с камер видеонаблюдения, распространенной дептрансом, видно, что автомобиль двигался на большой скорости по крайней левой полосе, однако его внезапно занесло вправо. Машина развернулась поперек дороги, вылетела на правую обочину, левым бортом ударилась о столб и перевернулась.

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Москва, Андрей Дорофеев

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