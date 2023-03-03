российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 3 марта 2023, 10:32 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Три человека погибли: легковушка ударилась о столб и перевернулась на Варшавском шоссе Москвы

Фото: пресс-служба департамента по ГОЧСиПБ Москвы

Три человека погибли в результате ДТП, произошедшего ночью на Варшавском шоссе столицы. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве.

«На Варшавском шоссе водитель, управляя автомобилем Toyota, не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения, после чего произошло опрокидывание транспортного средства. В результате дорожной аварии погибли водитель и два пассажира и один пассажир в тяжелом состоянии госпитализирован в медучреждение», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе столичного департамента транспорта уточнили, что авария произошла в районе станции метро «Нагатинская».

На записи с камер видеонаблюдения, распространенной дептрансом, видно, что автомобиль двигался на большой скорости по крайней левой полосе, однако его внезапно занесло вправо. Машина развернулась поперек дороги, вылетела на правую обочину, левым бортом ударилась о столб и перевернулась.

Telegram: Видео

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

В сумке доставщика еды оказалось более 5 кг героина / В Москве задержали молодого человека, ударившего ножом девушку на автобусной остановке / В столичном метро за утро два пассажира попали под поезда / В Москве задержан дебошир, угрожавший полицейским страйкбольной гранатой / Один человек погиб в результате пожара в многоэтажке на северо-востоке Москвы / Столичные следователи ходатайствуют об аресте таксиста-насильника / Москвич приговорен к четырем годам колонии за таран ограждения Пушкинской площади / Вооруженные грабители попросили москвича толкнуть машину, а потом отобрали телефон и деньги

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,