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Пятница, 3 марта 2023, 10:32 мск

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В сумке доставщика еды оказалось более 5 кг героина

Москва, Март 03 (Новый День, Андрей Дорофеев) –В Москве задержан доставщик еды, который перевозил в сумке для заказов более 5 килограммов героина. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка МВД России.

В полицию поступила оперативная информация, что курьер по доставке еды в свободное время занимается незаконным оборотом наркотиков. Полицейские остановили на 105-м километре МКАД такси, в котором находился 23-летний пассажир. При проведении личного досмотра его в рюкзаке обнаружены и изъяты 5 пакетов с героином общей массой свыше 5 килограммов, что подтвердила экспертиза.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса РФ (покушение на преступление). Фигурант заключён под стражу.

© 2023, РИА «Новый День»

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