Таксист изнасиловал несовершеннолетнюю пассажирку на западе Москвы

Водитель такси задержан в столице за совершение преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 2 марта 2023 года обвиняемый, являющийся водителем такси, находясь в салоне автомобиля, припаркованного на улице Ярцевская в городе Москве, воспользовавшись тем, что пассажирка 2006 года рождения находится в беспомощном состоянии, применяя физическую силу, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении последней», – говорится в сообщении ведомства.

32-летнему мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней).

«Его причастность к совершенному преступлению подтверждается проведенными следственными действиями и другими материалами уголовного дела. В ходе расследования уголовного дела будут назначены и проведены генетические, медицинские и иные судебные экспертизы», – добавили в Следкомитете.

В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Андрей Дорофеев

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