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Пятница, 3 марта 2023, 12:25 мск

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«Мальчик по вызову» задушил клиента на северо-западе Москвы

Полиция задержала молодого человека, задушившего хозяина квартиры, расположенной в столичном районе Щукино. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«По данным следствия, 2 марта 2023 в квартире жилого дома, расположенном на улице Рогова в городе Москве, 29-летний молодой человек в ходе ссоры задушил ремнем 47-летнего хозяина квартиры и скрылся с места происшествия. В кратчайшие сроки местонахождение злоумышленника установлено. В ходе допроса он признал вину, ему предъявлено обвинение», – говорится в сообщении ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В СК отметили, что ранее фигурант привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления.

Следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как уточняет агентство «Москва» со ссылкой на собственный источник, молодой человек оказывал интимные услуги, но повздорил с клиентом. Возникший конфликт привел к убийству.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Следственный комитет России

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