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Пятница, 3 марта 2023, 12:50 мск

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Трупы супружеской пары обнаружили в квартире на Ленинском проспекте Москвы

Тела мужчины и женщины с признаками насильственной смерти обнаружены в квартире одного из домов, расположенных на Ленинском проспекте Москвы. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«В квартире жилого дома, расположенного по Ленинскому проспекту в городе Москве, обнаружены тела 53-летнего мужчины и 49-летней женщины с признаками насильственной смерти. Установлено, что супружеская пара снимала указанную квартиру и долгое время не выходили на связь с друзьями и родственниками», – говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе прокуратуры Москвы уточнили, что квартиру вскрыли после обращения брата погибшей женщины. «В квартире нарушен порядок вещей, в том числе разбита посуда, на полу обнаружены следы крови. Давность смерти супругов и ее точная причина будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы», – отметили в надзорном ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Следователи и криминалисты работают на месте происшествия.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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